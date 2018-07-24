Чергова порція тролингу від Samsung: компанія випустила кумедні ролики про iPhone X
Компанія Samsung випустила чергову порцію відеороликів із насмішками над недоліками iPhone X. Варто зазначити, що відео випущені в рамках рекламної кампанії Ingenius та мають на меті підкреслити преваги смартфона Galaxy S9.
Про це повідомляє TJournal.
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Дія всіх роликів відбувається в фірмовому магазині Apple. Покупці задають одному і тому ж консультанту питання з приводу iPhone, одночасно вказуючи на перевагу смартфона Samsung.
У першому ролику висміюється відсутність в iPhone X роз'єму для навушників і необхідність використання додаткового адаптера, якщо у власника смартфона 3,5-міліметрові навушники. Окрім того, якщо користувач планує одночасно заряджати смартфон і слухати музику, йому необхідно купити інший адаптер із двома виходами.
Samsung кпкує над відсутністю 3,5-міліметрового роз'єму в iPhone X – дивіться відео
У другому відео Samsung знущається над тим, що в комплекті з iPhone X не йде швидка зарядка. Консультант пропонує клієнту купити інший USB-кабель і спеціальний адаптер. Покупець згадує, що при покупці Galaxy S9 людина отримує швидку зарядку безкоштовно.
Samsung кпкує над відсутністю швидкої зарядки в комплекті iPhone X – дивіться відео
У третьому ролику Samsung підкреслює, що у камери Galaxy S9 більш висока оцінка в рейтингу DxOMark. Натомість консультант Apple закликає покупця вірити серцю, а не цифрам.
Samsung кпкує над камерою iPhone X – дивіться відео
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