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Чергова порція тролингу від Samsung: компанія випустила кумедні ролики про iPhone X

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Samsung випустила кумедні ролики про iPhone X
Samsung випустила кумедні ролики про iPhone X / Фото з вільних джерел

Компанія Samsung випустила чергову порцію відеороликів із насмішками над недоліками iPhone X. Варто зазначити, що відео випущені в рамках рекламної кампанії Ingenius та мають на меті підкреслити преваги смартфона Galaxy S9.

Про це повідомляє TJournal.

Читайте також: Samsung покепкував з iPhone у новій рекламі: відео

Дія всіх роликів відбувається в фірмовому магазині Apple. Покупці задають одному і тому ж консультанту питання з приводу iPhone, одночасно вказуючи на перевагу смартфона Samsung.

У першому ролику висміюється відсутність в iPhone X роз'єму для навушників і необхідність використання додаткового адаптера, якщо у власника смартфона 3,5-міліметрові навушники. Окрім того, якщо користувач планує одночасно заряджати смартфон і слухати музику, йому необхідно купити інший адаптер із двома виходами.

Samsung кпкує над відсутністю 3,5-міліметрового роз'єму в iPhone X – дивіться відео

 

У другому відео Samsung знущається над тим, що в комплекті з iPhone X не йде швидка зарядка. Консультант пропонує клієнту купити інший USB-кабель і спеціальний адаптер. Покупець згадує, що при покупці Galaxy S9 людина отримує швидку зарядку безкоштовно.

Samsung кпкує над відсутністю швидкої зарядки в комплекті iPhone X – дивіться відео 

 

У третьому ролику Samsung підкреслює, що у камери Galaxy S9 більш висока оцінка в рейтингу DxOMark. Натомість консультант Apple закликає покупця вірити серцю, а не цифрам.

Samsung кпкує над камерою iPhone X – дивіться відео

 

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Теги: Техно Смартфони Samsung Apple iPhone
Джерело: 24 Канал
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