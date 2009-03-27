Чергова позика

Боргова яма глибшає. Україна просить тепер 5 мільярдів доларів в кредит у Японії.

Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко нещодавно побувала в країні вранішнього сонця і вела відповідні переговори щодо фінансової допомоги з тамтешньою владою, - розповів журналістам міністр економіки Богдан Данилишин. Тож наступного тижня в Україну вже прибудуть експерти, які остаточно визначатимуть умови і напрямки використання п’ятимільярдного кредиту. За словами урядовця, умови надання позики можуть бути вигіднішими навіть, ніж у Міжнародного валютного фонду. Усі кошти б мали піти на модернізацію вітчизняної комунальної сфери і газотранспортної системи. Нагадаємо, Україна вже попросила майже 16,5 мільярдів доларів позики у МВФ і 5 мільярдів у Росії. Поки отримала лише 4,5 мільярди першого траншу від Валютного фонду.