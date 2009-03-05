Наливайченко вкотре отримав шанс стати головою СБУ.

Президент знову вніс до Верховної Ради подання про призначення Валентина Наливайченка головою Служби Безпеки. Попереднє аналогічне подання профільний парламентський комітет не підтримав, і Глава держави вирішив відкликати пропозицію. Чергова спроба Президента викликала у депутатів неоднозначну реакцію.Нестор Шуфрич (народний депутат, фракція Партії регіонів): "З боку Ющенко, я вважаю, це знущання не стільки над ВР, як над самим собою і над власним секретаріатом, тому що ця кандидатура, якщо я не помиляюсь, один раз набрала один голос, а по-друге вже вносилась декілька тижнів тому і була відкликана. Я думаю, що Ющенко вже має якось зорієнтуватися в просторі і в часі і визначитись, що він хоче і від СБУ, і від Наливайченка".Андрій Парубій (народний депутат, фракція НУ-НС): "Президент користується своїм виключно конституційним правом на подання керівника СБУ, Президент, згідно із своми повноваженнями, буде пропонувати ту людину, яку він вважає найбільш адекватною на цій посаді, і наголошую ще раз, це є його право".Тим часом нардепи хочуть обмежити права Президента на призначення керівника спецслужби. Парламентарі ухвалили в першому читанні законопроект, згідно із яким, у разі, якщо Президент не визначиться у певний термін з кандидатурою на посаду голови СБУ, виконувача обов’язків голови спецслужби призначать депутати. Щоправда, є у такої ідеї і противники.В'ячеслав Кириленко (народний депутат, фракція НУ-НС): "І оці люди, які внесли ці законопроекти, вони хочуть службу цю, яка і так ледь дихає на ладан, розвалити остаточно, тому що кожен депутат і з БЮТу чи з інших політичних сил буде хотіти керувати СБУ. Скажіть, будь ласка, від неї щось тоді лишиться, від неї не лишиться нічого".За ухвалення законопроекту проголосували фракції БЮТ, Блоку Литвина та КПУ. На наступному пленарному тижні вони очікують отримати підтримку регіоналів, відтак, готові до компромісів.Святослав Олійник (народний депутат, фракція БЮТ): "Я знаю, що сьогодні в БЮТ розглядається можливість погодитися на кандидатуру, яку запропонує ПР на посаду виконуючого обов'язки (голови СБУ), якщо ця кандидатура буде відповідати критеріям професійності. Якщо вона не буде належати до якихось партій, якщо вона не буде виконувати злочинні накази, які йдуть сьогодні з Секретаріату Президента".Натомість біло-блакитні вже заявили, що свою кандидатуру на посаду виконувача обов'язків голови СБУ не пропонуватимуть. Проте не виключають, що підтримають законопроект в цілому, якщо у документі будуть враховані усі їхні пропозиції. Щоправда, які саме регіонали не уточнили.