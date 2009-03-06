Чергова спроба Президента
08:57, 6 березня 2009 231
Наливайченко вкотре отримав шанс стати головою СБУ.
Президент знову вніс до Верховної Ради подання про призначення Валентина Наливайченка головою Служби безпеки. Попереднє аналогічне подання профільний парламентський комітет не підтримав і Глава держави вирішив відкликати пропозицію. Чергова спроба Президента викликала у депутатів неоднозначну реакцію. Нестор Шуфрич (народний депутат, фракція "Партії регіонів"): "З боку Ющенко, я вважаю, це знущання не стільки над Верховною Радою, як над самим собою і над власним Секретаріатом."Андрій Парубій (народний депутат, фракція НУ-НС): "Президент згідно своїх повноважень буде пропонувати ту людину, яку він вважає найбільш адекватною на цій посаді і, наголошую ще раз, це є його право."Тим часом нардепи хочуть обмежити права Президента на призначення керівника спецслужби. Парламентарі ухвалили в першому читанні законопроект, згідно із яким у разі, якщо Президент не визначиться у певний термін з кандидатурою на посаду голови СБУ, виконувача обов’язків голови спецслужби призначать депутати. Щоправда є у такої ідеї і противники.В'ячеслав Кириленко (народний депутат, фракція НУ-НС): "І оці люди, які внесли ці законопроекти, вони хочуть службу цю, яка і так ледь дихає на ладан, розвалити остаточно, тому що кожен депутат і з БЮТу чи з інших політичних сил буде хотіти керувати СБУ."За ухвалення законопроекту проголосували фракції БЮТ, Блоку Литвина та КПУ. На наступному пленарному тижні вони очікують отримати підтримку регіоналів, відтак, готові до компромісів.
Джерело: 24 Канал
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