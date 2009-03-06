Наливайченко вкотре отримав шанс стати головою СБУ.

Президент знову вніс до Верховної Ради подання про призначення Валентина Наливайченка головою Служби безпеки. Попереднє аналогічне подання профільний парламентський комітет не підтримав і Глава держави вирішив відкликати пропозицію. Чергова спроба Президента викликала у депутатів неоднозначну реакцію. Нестор Шуфрич (народний депутат, фракція "Партії регіонів"): "З боку Ющенко, я вважаю, це знущання не стільки над Верховною Радою, як над самим собою і над власним Секретаріатом."Андрій Парубій (народний депутат, фракція НУ-НС): "Президент згідно своїх повноважень буде пропонувати ту людину, яку він вважає найбільш адекватною на цій посаді і, наголошую ще раз, це є його право."Тим часом нардепи хочуть обмежити права Президента на призначення керівника спецслужби. Парламентарі ухвалили в першому читанні законопроект, згідно із яким у разі, якщо Президент не визначиться у певний термін з кандидатурою на посаду голови СБУ, виконувача обов’язків голови спецслужби призначать депутати. Щоправда є у такої ідеї і противники.В'ячеслав Кириленко (народний депутат, фракція НУ-НС): "І оці люди, які внесли ці законопроекти, вони хочуть службу цю, яка і так ледь дихає на ладан, розвалити остаточно, тому що кожен депутат і з БЮТу чи з інших політичних сил буде хотіти керувати СБУ."За ухвалення законопроекту проголосували фракції БЮТ, Блоку Литвина та КПУ. На наступному пленарному тижні вони очікують отримати підтримку регіоналів, відтак, готові до компромісів.