Чергова стрілянина

У США знову стріляють.

Цього разу озброєний чоловік вбив трьох поліцейських у місті Окленд, штат Каліфорнія. Ще двоє правоохоронців отримали серйозні поранення. Злочинець відкрив вогонь по стражам порядку, коли ті зупинили його машину, аби перевірити документи. Після цього нападник зник з місця інциденту і забарикадувався в одному з будинків.Під час штурму злочинець чинив опір і його застрелили. Як згодом з’ясувалося, 27-річний Ловел Міксом мав багате кримінальне минуле. Останнім часом правоохоронці розшукували його за порушення умов дострокового звільнення. Аби вшанувати пам’ять загиблих поліцейських губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценегер наказав приспустити прапори на Капітолії штату.