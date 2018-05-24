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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ НОВИНИ ЧЕРКАС ОЛЕГ СЕНЦОВ

Черговий напад на Стерненка: активіст вбив свого нападника (18+)

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Стерненко ножем убив свого нападника
Стерненко ножем убив свого нападника / фото з відкритих джерел

У ніч з 24 на 25 травня на активіста одеського осередку "Правого сектору" Сергія Стерненка двоє невідомих здійснили замах. Чоловік зумів захистити себе та завдав смертельного удару одному із нападників. Інший – втік.

Про напад сам Стерненко повідомив на своїй сторінці у Facebook, де також велась відеотрансляція.

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Активіст заявив, що двоє невідомих сильно пошкодили йому руку та поранили в голову. Проте Стерненко встиг завдати удар ножем у живіт одному із нападників.

На кадрах із відеотрансляції видно, як чоловік, який здійснив напад на лідера одеського "Правого сектору", стікає кров'ю. 

Люди, які зібралися на місці події, викликали карету швидкої допомоги. Медики намагалися врятувати пораненого нападника, але, за попередньою інформацією, він помер.

Увага! Відео не для людей зі слабкими нервами (18+):

Нагадаємо, 1 травня в Одесі вже було скоєно замах на життя Стерненка. Тоді невідомий стріляв у нього. Нападник вистрелив в область шиї активіста ззаду з пістолета, а потім, під час затримання, стріляв по свідках інциденту. Дівчина активіста висловила упевненість у тому, що зловмисник цілився точно у Стерненка. Усатенко уточнила, що активіст внаслідок пострілу отримав рвану рану на шиї, проте загрози життю немає.
 

Теги: Новини України Кримінальні новини Жертви Новини Одеси
Джерело: 24 канал
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