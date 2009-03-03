Черговий обвал

Ринок цінних паперів США продовжує дивувати обвальними падіннями.

Торгова сесія 2 березня на заокеанських біржах завершилась більш ніж відчутним падінням котирувань акцій та ф’ючерсних контрактів на постачання нафти. Так, Dow jones Industrial Average знову оновив антирекорд вперше більш ніж за 10 років, опустившись нижче позначки у 7000 пунктів. Показник широкого ринку S&P 500, в свою чергу, впав на 4,5%, а високотехнологічний Nasdaq опинився в мінусі на 4%.Головною причиною песимізму на ринку називають фінансовий звіт колись найбільшої страхової компанії в світі AIG, яка офіційно повідомила про найбільші квартальні збитки в історії американського бізнесу. За останні 3 місяці минулого року компанія втратила більш ніж 61 млрд. дол. Це змусило AIG вже вкотре попросити уряд про фінансову допомогу, аби уникнути банкрутства.Шокованим від корпоративних новин та загального тренду економіки 2 березня був і сировинний ринок. За підсумками сесії на Нью-Йоркській товарній біржі ф’ючерсні контракти подешевшали одразу на 10%, досягнувши рівня 40 дол. за барель "чорного золота". І все це напередодні саміту ОПЕК, який відбудеться в середині березня. На ньому можливо знову ухвалять рішення про зниження квот добування через цінову невідповідність на ринку.