Черговий візит

Ще один несподіваний візит СБУ.

Цього разу слідчі Служби безпеки України в супроводі бійців спецпідрозділу "Альфа" навідались до дочірньої компанії "Нафтогазу" - "Укртрансгаз". Щоправда візит видався безрезультатним. Їх не пустили, посилаючись на вчорашнє рішення Шевченківського райсуду, який призупинив розслідування кримінальної справи про незаконне привласнення транзитного газу. До "Укртрансгазу" слідчі СБУ прийшли, адже компанія використовує підземні сховища, в яких зберігається скандальний газ. Нагадаємо, мова йде про більше 6 млрд. кубометрів блакитного палива, який, як стверджують у Службі безпеки, належить RosUkrEnergo. Його розмитнили на користь "Нафтогазу", а це, запевняють у есбеушники, суперечить закону. Відтак порушили кримінальну справу.Напередодні слідчі побували в головному офісі НАК "Нафтогаз". Там виникла сутичка з народними депутатами від БЮТ, які завадили вилученню документів.