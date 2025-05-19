Про це повідомило Суспільне. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Атака БпЛА на Черкащині 19 травня: у регіоні лунали вибухи

У Черкаській області оголосили повітряну тривогу у двох районах, Золотоніському та Черкаському. Це сталося о 02:31.

Причиною була загроза застосування ворогом дронів-камікадзе. Повітряні сили інформували про рух БпЛА у напрямку Черкаської області.

Менш як за годину, о 03:21, місцеві спільноти та ЗМІ почали писати, що Черкаси чують вибухи. Це сталося кілька разів за короткий проміжок часу.

Радше за все це була робота сил Протиповітряної оборони. Але офіційних повідомлень щодо цього на момент публікації не було.

Наголошуємо – під час повітряної тривоги та до її завершення потрібно перебувати в укриттях або в інших безпечних місцях.

Станом на 03:30 Центр, Схід та Південь України перебувають під загрозою ударів БпЛА.

Зауважмо, пізно ввечері у Миколаєві було чути звуки кількох вибухів. А проте повітряну тривогу там тоді не оголошували. Про роботу ППО повідомляла влада Запоріжжя.

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