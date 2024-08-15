В Україні були одразу дві загрози – балістична небезпека та ударні дрони. І якщо по балістиці дали відбій, то безпілотники рухаються в повітряному просторі нашої держави.

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Що відомо про вибухи на Черкащині 15 серпня

Про те, що в Черкаській області гучно, повідомили кореспонденти Суспільного о 00:13.

Черкаси – в районі міста ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях!

– попереджали в Повітряних силах.

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець написав, що для області є підвищена небезпека через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.