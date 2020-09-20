У Черкаській області пізно ввечері 19 вересня рейдерська група з 20 озброєних осіб захопили чуже поле й за допомогою комбайнів почали збирати урожай кукурудзи. Коли власники поля намагалися їм перешкодити, ті почали відстрілюватися.

За вказівкою керівника обласної поліції Миколи Куратченка на місце виїхали працівники двох районних відділень поліції, слідчі обласного відділення й спецпризначенці. Про це повідомляє поліція Черкаської області.

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Коли місцеві мешканці, зокрема й справжні власники урожаю, намагалися перешкодити рейдерам, ті почали погрожувати зброєю. Згодом навіть почали стріляти в бік людей.

Внаслідок стрілянини зловмисники пошкодили автомобіль, в якому саме перебував його власник. На щастя, ніхто не постраждав.

Правоохоронці вилучили в зловмисників важку техніку – комбайни й вантажівки. Також у них з собою було 5 одиниць зброї і набої до неї.

Спроба крадіжки урожаю обернулася для зловмисників двома кримінальними статтями. Їм інкримінують хуліганство з застосуванням зброї і спробу крадіжки в особливо великих розмірах. За це кожному з них загрожує від 7 до 12 років за ґратами.

Спроба захоплення урожаю на Черкащині: дивіться фото