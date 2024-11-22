Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Раніше в Повітряних силах попереджали про небезпеку.

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Що відомо про вибухи на Черкащині

Об 09:10 голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив про підвищену небезпеку для Черкаської області та району.

Вже об 09:16 з'явилася інформація від Повітряних сил, що в напрямку Черкас рухається ворожий ударний БпЛА. Через дві хвилини з'явилася інформація про вибухи в області.

На Черкащині чутно звуки вибухів,

– йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що наразі відсутня будь-яка офіційна інформація щодо причини вибухів та наслідків.

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Нагадаємо, що російські війська вранці 22 листопада також завдали удару "Шахедами" по Сумах. Голова місцевої ОВА повідомив, що дрони, які атакували місто, були споряджені шрапнеллю.