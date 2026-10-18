Про це повідомив очільник ОВА Ігор Табурець.

Що відомо про атаку?

Загалом, керівник місцевої ОВА зазначив, що під час повітряних тривог 17 – 18 жовтня в області фіксували ворожі цілі.

Так, по російських дронах працювали сили ППО – вдалося знешкодити 5 БпЛА.

При цьому, в Уманському районі уламки пошкодили ЛЕП. "Ремонтники з цим оперативно впорались", – додав Табурець.

Які ще міста були під ударом ворога?

Слід зазначити, що вибухи зранку 18 жовтня чули у Рівному. Туди летіли реактивні дрони.

Також росіяни вдарили по Запоріжжю – у місті пошкоджені багатоповерхівки. На жаль, загинула молода жінка, відомо й про поранених.

У Повітряних силах повідомили, що країна-агресорка запустила на українські міста 180 дронів. Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 152 ворожі безпілотники, серед яких 16 реактивних. Влучання ударних засобів зафіксували на 20 локаціях, ще на чотирьох ділянках виявили уламки збитих БпЛА.