Нині ворог продовжує розповсюджувати фейки. Черкаси знову звучать у зведеннях росії. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

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Жителів Черкас просять не нехтувати сиренами

Українські позиції ввижаються росокупантам то в житловому секторі, то на станції швидкої. Ще раз наголошую: це все відверта брехня,

– заявив Табурець.

За його словами, місцева влада і військові вживають всіх необхідних безпекових заходів. Тому жителів Черкас просять зберігати холодний розум і бути пильними.

"Про підозрілих осіб відразу повідомляйте правоохоронним органам. І не забувайте реагувати на повітряні тривоги, як належить! Дбайте про власну безпеку!" – додав голова Черкаської ОВА.

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У Черкасах затримали депутата міськради, який підтримував війну росії в Україні. Йому вже обрали запобіжний захід.

16 липня окупанти завдали ракетного удару по Черкаській області. Атакував ворог одне з сіл Чигиринської територіальної громади.

Також російські окупанти 26 червня завдали ракетних ударів по Черкащині. На жаль, одна людина загинула, ще 5 – постраждали.

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