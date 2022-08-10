Нині ворог продовжує розповсюджувати фейки. Черкаси знову звучать у зведеннях росії. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
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Жителів Черкас просять не нехтувати сиренами
Українські позиції ввижаються росокупантам то в житловому секторі, то на станції швидкої. Ще раз наголошую: це все відверта брехня,
– заявив Табурець.
За його словами, місцева влада і військові вживають всіх необхідних безпекових заходів. Тому жителів Черкас просять зберігати холодний розум і бути пильними.
"Про підозрілих осіб відразу повідомляйте правоохоронним органам. І не забувайте реагувати на повітряні тривоги, як належить! Дбайте про власну безпеку!" – додав голова Черкаської ОВА.
Яка ситуація на Черкащині: головні новини
У Черкасах затримали депутата міськради, який підтримував війну росії в Україні. Йому вже обрали запобіжний захід.
16 липня окупанти завдали ракетного удару по Черкаській області. Атакував ворог одне з сіл Чигиринської територіальної громади.
Також російські окупанти 26 червня завдали ракетних ударів по Черкащині. На жаль, одна людина загинула, ще 5 – постраждали.
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