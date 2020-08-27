В рамках Національної програми "Велике будівництво" у Чернігівській області триває ремонт і будівництво об'єктів інфраструктури - дитячих садків, шкіл та доріг.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Юрій Голик та опублікував фото і відео ремонтних і будівельних робіт.

Зокрема в Ніжині проходить реконструкція дитячого садка.

У селі Журавка і місті Носівка проходить реконструкція шкіл.

Також в області проходить ремонт траси Р-67 Чернігів – Ніжин – Прилуки – Пирятин (ділянки 121 - 128 кілометрів і 128-135 кілометрів).

Національна Програма "Велике Будівництво", ініціатором якої виступив Президент Володимир Зеленський, передбачає будівництво та ремонт 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів, а також 4 000 км доріг національного значення і 2500 км – місцевого.

Як повідомлялося, у 2020 році Україна залучає на дорожні роботи рекордні близько 100 млрд грн. Для виконання програми в дорожній галузі повинні працювати 38 тис. дорожніх фахівців, близько 120 тис. робочих місць повинні бути створені в суміжних галузях.