На Чернігівщині жінка застрелила чоловіка, а тіло залила бетоном – моторошні фото
На Чернігівщині 47-річну жінку підозрюють у вбивстві свого чоловіка. Під час сварки вона вистрілила з мисливської рушниці. А потім разом із сином відтягла тіло в гараж та залила бетоном.
Спершу вона намагалася переконати правоохоронців, що він зник безвісти. Про скоєний вчинок повідомили на сайті поліції Чернігівщини.
Читайте також У Чернігові у вбиральні McDonald's зґвалтували школярку
Деталі злочину
На Чернігівщині дружина під час сварки з чоловіком кілька разів вистрілила в нього з мисливської рушниці. Після цього разом із сином відтягла тіло у гараж. Вони разом скинули його в оглядову яму. Потім зловмисники ретельно залили тіло бетоном.
Жінка повідомила до поліції, що її чоловік зник. Правоохоронці почали пошуки і за кілька днів вийшли на саму дружину. Вона в усьому зізналась та показала, де забетонувала труп. Щоб дістати тіло, поліцейським довелось кілька годин розбивати застиглий бетон.
Поліцейські кілька годин розламували бетон / Фото Нацполіція
Жінка вбила чоловіка і залила тіло бетоном у гаражі / Фото Нацполіція
Вона зізналась, що вистрілила в чоловіка з обрізу рушниці. Обріз жінка закопала в сараї. Автомобіль чоловіка син відігнав за село і покинув,
– зазначив начальник ГУНП в Чернігівській області Володимир Нідзельський.
За фактом вбивства відкрито кримінальне провадження. Нині тривають слідчі дії.
Жінка зізналась у всьому сама / Фото Нацполіція