На Чернігівщині 47-річну жінку підозрюють у вбивстві свого чоловіка. Під час сварки вона вистрілила з мисливської рушниці. А потім разом із сином відтягла тіло в гараж та залила бетоном.

Спершу вона намагалася переконати правоохоронців, що він зник безвісти. Про скоєний вчинок повідомили на сайті поліції Чернігівщини.

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Деталі злочину

На Чернігівщині дружина під час сварки з чоловіком кілька разів вистрілила в нього з мисливської рушниці. Після цього разом із сином відтягла тіло у гараж. Вони разом скинули його в оглядову яму. Потім зловмисники ретельно залили тіло бетоном.

Жінка повідомила до поліції, що її чоловік зник. Правоохоронці почали пошуки і за кілька днів вийшли на саму дружину. Вона в усьому зізналась та показала, де забетонувала труп. Щоб дістати тіло, поліцейським довелось кілька годин розбивати застиглий бетон.



Поліцейські кілька годин розламували бетон / Фото Нацполіція



Жінка вбила чоловіка і залила тіло бетоном у гаражі / Фото Нацполіція

Через 2 дні поліцейські знайшли у лісі замкнений легковик з цінними речами господаря. В ході комплексу оперативно-розшукових дій поліцейські встановили, що вбивство скоїла дружина потерпілого.

Вона зізналась, що вистрілила в чоловіка з обрізу рушниці. Обріз жінка закопала в сараї. Автомобіль чоловіка син відігнав за село і покинув,

– зазначив начальник ГУНП в Чернігівській області Володимир Нідзельський.

За фактом вбивства відкрито кримінальне провадження. Нині тривають слідчі дії.



Жінка зізналась у всьому сама / Фото Нацполіція