У Чернівцях легковик BMW протаранив паркан та завис на огорожі приватного господарства на вулиці Винниченка. Правоохоронці встановили, що за кермом перебував 31-річний співробітник місцевої поліції.

Як повідомляє пресслужба Нацполіції в Чернівецькій області, правоохоронець не впорався з керуванням автівки і скоїв дорожньо-транспортну пригоду.

Читайте також Масштабна ДТП під Києвом: водія, який спричинив аварію, затримали

Водій наїхав на світлофор біля зупинки громадського транспорту і на швидкості влетів у паркан приватного будинку. Сам чоловік втік з місця події і залишив автомобіль BMW висіти на паркані.

Очевидці виставили в мережу фото та відео аварії. Користувачі жартома написали, що "такий політ вдався на славу".

Що відомо про водія, який скоїв ДТП

Одразу після скоєння ДТП водій BMW зник з місця аварії. Правоохоронцям вдалося знайти і встановити особу порушника. Ним виявився 31-річний співробітник одного з територіальних відділень поліції в Чернівецькій області.

На момент дорожньо-транспортної пригоди чоловік перебував поза службою. Наразі керівництво поліції Буковини призначило службове розслідування автопригоди за участі правоохоронця.

"У випадку підтвердження причетності поліцейського до автопригоди, буде прийнято рішення про його безальтернативне звільнення з лав поліції", – повідомляє пресслужба.

Поліцейський на BMW застрягнув в огорожі: відео