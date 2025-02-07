Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис омбудсмена Дмитра Лубінця. Загиблий перебував у розшуку за ухилення від мобілізації.

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Що відомо про загибель чоловіка на ВЛК

Так, Дмитро Лубінець зазначив, що інформацію про смерть 32-річного чоловіка у ТЦК виявили під час моніторингу соціальних мереж. Встановлено, що інцидент стався вранці 7 лютого 2025 року.

Для з'ясування обставин інциденту представниця омбудсмена скерувала листи до ТЦК, зонального відділу ВСП та поліції.

Водночас, попередньо відомо, що правоохоронні органи виявили місцевого жителя, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації. Чоловіка запросили для уточнення військово-облікової інформації, на що він погодився. Проте під час проходження ВЛК його стан різко погіршився, і він знепритомнів,

– вказав Лубінець.

Зазначається, що бригада медиків застала чоловіка в стані клінічної смерті. Реанімаційні дії не допомогли. Тіло направили на судмедекспертизу для з’ясування причини смерті.

Слідчі органи розпочали досудове розслідування, кваліфікуючи подію як "природну смерть".