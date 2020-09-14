Жителі Тернопільщини продовжують ігнорувати карантинні обмеження, встановлені для червоної зони. Ситуація в області залишається напруженою, а кількість заражених COVID-19 стрімко зростає.

Від 7 до 14 вересня правоохоронці склали 179 протоколів за статтею про порушення карантинних правил. З них 132 – на територіях, віднесених до червоної зони, інформує пресслужба поліції Тернопільської області.

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Ситуація в області залишається напруженою, кількість хворих зростає, лікарні переповнені. З 14 вересня ще два райони Тернопільщини – Заліщицький і Збаразький – віднесені до найвищого рівня небезпеки – червоної зони,

– розповіли у поліції.

За які порушення карантину карають тернополян

57 протоколів правоохоронці склали на керівників освітніх закладів за те, що школи та дитячі садочки під їхнім керівництвом продовжують працювати;

28 – на водіїв та перевізників, які продовжують перевозити пасажирів;

13 – на керівників закладів громадського харчування.

Які штрафи загрожують порушникам

Для усіх громадян за порушення карантину передбачений штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Однак для посадовців сума суттєво зростає і становить від 34 до 170 тисяч гривень.

Що відомо про COVID-19 у Тернополі

Тернопіль віднесли до червоної зони карантину 7 вересня 2020 року.

Від початку пандемії коронавірусу на Тернопільщині зафіксовано 9 234 заражених.

14 вересня у Тернополі зафіксовано рекордну по Україні кількість заражених: за добу 352 осіб.

Карантин в Україні продовжили: що передбачають 4 зони / Інфографіка 24 каналу