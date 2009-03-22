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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Червона книга

12:06, 22 березня 2009 873

За останні 15 років в Україні видів тварин, які зникають, побільшало в півтора рази.

Такі дані подає нова редакція української Червоної книги, яка побачить світ наприкінці літа. Надрукувати її мали ще 5 років тому, проте мільйон гривень на видання 5 тисяч примірників знайшли лише зараз.Серед тварин, які вперше потрапили до Червоної книги - лось. Екологи кажуть - поки видання надрукують, представників цього виду залишиться катастрофічно мало. Відтак у судовому порядку намагаються вплинути на міністерство природи, аби чиновники своїм наказом заборонили полювання на цих копитних.Володимир Борейко (директор Київського еколого-культурного центру): "То єсть видавати можна ще 10 років, а от нехай буде наказ, де всі ці види будуть вважатися, як занесені до Червоної книги, до 3 видання. Тоді в нас буде працювати Адмінкодекс, і зразу буде Кримінальний кодекс і вже в ці види не можна буде ловити. То єсть ми хочем захистити, навіщо ми будем чекати, коли ще ця книга буде видана?"У Мінприроди ж кажуть, що взагалі не надто хотіли, аби лось потрапив до Червоної книги. Тварина губить ліси і ліцензований відстріл у цьому випадку лише на користь.Сергій Губар (представник Міністерства навколишнього природного середовища): "Ця велика тварина харчується, дуже полюбляє молоді ялинки, сосни, тобто в тих лісових господарствах, де займаються лісовідтворенням, теж велика і нагальна проблема - збільшити площу лісів. Вони, по суті, якщо там перевищено оптимальну кількість лосів, вони просто знищують ці нові посадки і сосни, і єлі".Якщо 18 років тому в Україні було 14 тисяч лосів, то зараз, за оцінками Мінприроди, їх залишилося всього чотири тисячі. Екологи ж називають вдвічі меншу цифру.   
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 22 березня 2009
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