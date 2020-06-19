Останнім часом епідеміологічна ситуація в Україні значно погіршилася, кількість інфікованих коронавірусом збільшується, а медичні заклади досі потребують необхідного обладнання та ресурсів для ефективного лікування пацієнтів.

За сприяння Товариства Червоного Хреста України та фундації Coca-Cola, Броварську клінічну лікарню буде оснащено новим обладнанням для надання ефективної та своєчасної допомоги пацієнтам з COVID-19.

Серед нового обладнання, яке передали лікарні: аналізатор газів крові з аналізом електролітів, метаболітів та гемоглобіну, аналізатор Сobas С 111, витратні матеріали для перших місяців роботи, а також 2 монітори стану пацієнта. Таке обладнання є важливим для Броварської лікарні, яка надає медичну допомогу майже 240 тисячному населенню, що проживає в місті і районі.

Кока-Кола є одним із наших головних партнерів з корпоративного сектору у реагуванні на COVID-19. Це дуже гарний приклад синергії між гуманітарною та корпоративною організацією, як на регіональному так і на національному рівні. Таким чином ми можемо надати своєчасну допомогу ще більшій кількості людей, які потребують нашої підтримки,

– зазначив Максим Доценко, Виконуючий обов'язки Генерального директора Товариства Червоного Хреста України.

Крім того компанія Кока-Кола Беверіджиз Україна, з перших днів пандемії активно підтримує громаду Броварського району і допомагає вразливим категоріям населення. Протягом останніх трьох місяців понад 12 000 пляшок води та напоїв вже було передано Броварській багатопрофільній клінічній лікарні, Товариству Червоного Хреста у м. Бровари, Відділу сім'ї та молоді Броварської міської ради та Виконавчому комітету Великодимерської селищної ради для підтримки формування продуктових наборів для малозабезпечених сімей, пенсіонерів та інших вразливих категорій населення Броварщини.

Наша компанія є частиною громади і завжди робить усе можливе задля вирішення гострих питань. З початку пандемії ми почали надавати допомогу соціально незахищеним верствам населення та опорним лікарням. Ми раді, що сьогодні ми передаємо Броварській лікарні критично необхідне обладнання для боротьби з COVID-19,

– повідомив Андрій Бублик, Директор із зв’язків з громадськістю та державними установами Кока-Кола Беверіджиз Україна.

Детальніше про ініціативу Товариства та Кока-Кола з підтримки медичних установ можна дізнатись за посиланням.