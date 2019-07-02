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      Чеська компанія намагається забрати землю у селян на Київщині: обурливі деталі

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      У Білоцерківському районі триває спір за землю між місцевими жителями та компанією з чеським власником "Ресіліент". Предмет суперечки: 260 гектарів державної землі, яку мали розпаювати поміж безземельних мешканців села Яблунівка. Однак за напрацьованою схемою землі опинилися у приватній власності чеського підприємства.

      Мешканці села Яблунівка, що на Київщині, вийшли на акцію протесту, вони вимагають, аби чеська компанія повернула їм землю.

      Читайте також: Російські паспорти на Донбасі: скільки людей вже їх отримали та чим це загрожує Україні

      Мешканка села Мала Сквирка Олена Денисюк наголосила, що чехи не дають селянам доступ до своєї ж землі, а правоохоронці розводять руками. Юрист Юрій Козак заявив, що чеське підприємство, власником якого є Петер Крогман, отримало землю у незаконний спосіб.

      Спочатку наділи розпаювали на 100 нікому невідомих студентів, яких правоохоронці й досі не можуть знайти. Потім ці студенти одразу передали наділи фізичній особі, яка й продала землю ТОВ "Ресіліент".

      Чеська компанія не могла не знати про оборудки. А, може, вона взагалі була змовником цієї злочинної схеми,
      – припустив Козак.

      Юристи звернулись до правоохоронців ще рік тому. Та поки жодних результатів у слідства немає, а суперечку щодо земельної ділянки слів розв'язувати у суді. Тим часом жителі Яблунівки намагались зустрітись із чеськими дипломатами, аби донести інформацію про участь "Ресіліента" до схем виведення землі з державної власності України.

      Мітинг мешканців Яблунівки 

      У посольстві до селян навіть ніхто не вийшов. Тим часом, керівництво ТОВ "Ресіліент" усі звинувачення відкидає. Ба більше, виконавчий директор чеського агрохолдингу "Ресіліент" Олексій Сидоров сказав, що воин понад два роки не можуть потрапити на своє поле. 

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      Теги: Новини України Протести Новини Києва Чехія
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