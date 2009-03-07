Chevrolet Groove

Ось слово для роздумів. Funkastalgia.

Мені не відомо, що воно має означати. Вам, ймовірно, теж. У Chevrolet, скоріш за все, теж не знають. Втім, хтось же у цій компанії його придумав.Хто б це не був, він чи вона вважає, що це слово виражає суть маленького концепту, на який Ви зараз дивитесь.Chevy Groove був одним із 3 концептів, розрахованих на молодих покупців та представлених на Нью-Йоркському автошоу кілька років тому. І якщо один з них - Beat - не був призначеним для США, а тільки для Європи, ймовірно, через те, що виглядав як справжній, готовий до збуту автомобіль, інші 2 розглядали, як ймовірну заміну маленького Aveo у 2011 році.Єдине запитання - кого ж оберуть? Оце авто, дизайн якого чомусь нагадує військовий шолом, чи його сусіда, на якого поглянемо за мить?Обидва автомобілі створили у корейській дизайн-студії GM, і, очевидно, обидва сподобались керівництву. Тому обрати одного з них для подальшої розробки та майбутнього серійного виробництва, виявилось надскладним завданням.Тому GM відкрила веб-сайт, де всі охочі могли проголосувати за авто, яке їм сподобалось найбільше. Переможця обрали, однак компанія так і не оголосила, який же автомобіль молоді американці поспішатимуть придбати - цей, чи його конкурента Trax. Chevrolet Trax Менш схожий на військову каску - принаймні, нам здалось, що Groove так виглядає - Trax, тим не менше, має подібні форми.Для дизайнерів головною була проблема маленьких автомобілів у США, зокрема, водії та пасажири почувались незахищеними, а самі авто теж були слабкими.З однолітровим двигуном Trax навряд чи можна буде назвати потужним, навіть за європейськими стандартами, а більшість американців мають автомобілі з великими двигунами. Тому, можна зрозуміти їхню точку зору.Агресивний екстер’єр та маленька площа засклення, типова для військового транспорту, мали стати вирішення цієї проблеми. У GM для цієї ж мети розробляють і спеціальну фарбу. Хоча Trax має менш екстравагантний вигляд, аніж Groove, цілком очевидно, що обидва авто належать до однієї марки.Не оголошувати переможця може бути вірним рішенням для GM, адже обидва дизайни належать до передкризової ери, коли великі автомобілі були прекрасними, а маленькі - жахливими, і всі американці гарячково сподівались, що вони не стануть обов'язковими.У будь-якому випадку, такий підхід до дизайну, на нашу думку, невірний, отож, не сподівайтесь побачити ці автомобілі ще раз.