Чи боятися українцям нової економічної кризи?

В Україні все частіше лунає слово "криза". Новий спад може розпочатися вже незабаром – лякають економісти. Як вдарить економічна криза по Україні і кишенях українців? І коли, власне, рвоне – розбирався 24 канал.

Чому почнеться криза?

Остання світова економічна криза відбулась у 2007-2008 роках і серйозно вдарила по Україні. Світова економіка працює циклічно: за кожною кризою йде стабілізація, підйом, а за ним – обов’язково нова криза. Тому саме зараз експерти очікують нового спаду, який не може не зачепити Україну.

Втім, експерти поки що заспокоюють. По-перше, кажуть: економічна криза – це нормально, її не варто боятися, це передбачуване явище, до якого необхідно бути готовим.

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"Державні фінансисти готуються до кризи на підставі даних попереднього спаду. Так як генерали готуються до майбутніх війн, використовуючи досвід попередніх. Україна, безумовно, відчує негативно на собі економічну кризу, оскільки ми дуже залежні від світових цін на сировину, енергоресурси, агропродукцію, а вони впадуть, коли криза настане", – каже економіст Тарас Козак.

Проблема України полягає в тому, що її економіка дуже залежить від експорту, підтверджує і Олег Устенко, експерт, директор Міжнародного Фонду Блейзера.

"Половину ВВП ми отримуємо за рахунок експорту. 30% експорту – це сировинні товари з низьким рівнем доданої вартості. Ці товари найбільш вразливі з точки зору зменшення попиту на них. Якщо буде відбуватися світова економічна криза, то українська економіка це відчує", – вважає Олег Устенко.



Половина ВВП України – надходження від експорту // 24 канал

Основними причинами початку нової кризи можуть стати уповільнення темпів економічного зростання, яке спостерігається в світі в останні роки, і подальше напруження в торгівельних війнах за участі США, ЄС і Китаю. Всередині Європейського союзу також триває війна через Брекзіт, тобто вихід Великої Британії з ЄС. А цього разу і Україна може стати причиною початку економічної кризи у світлі скандалу, пов’язаного з телефонною розмовою Трампа і Зеленського. Крім того, спричинити кризу можуть зараз і військові конфлікти у світі.

Чи готові ми до кризи?

Найкращим способом пережити кризу є "накопичення жирку", каже Тарас Козак.

"Використання "плодів" успішних в економічному плані років може стати чудовим засобом пережити кризу. Проте Україна такого "жирку" не має. Але деякі речі все-таки зроблені: з 2015 року наші золотовалютні запаси збільшились з $5 млрд до $22 млрд, а борг потроху трансформується у гривневий, що теж важливо", – каже Тарас Козак.

Крім того, в України зараз склались хороші стосунки з міжнародними фінансовими організаціями, хоча їх ще може зіпсувати наступна угода з МВФ – вона поки на паузі через ситуацію навколо Приватбанку, націоналізацію якого прагнуть оскаржити колишні власники.

Головною проблемою для України під час кризи буде рефінансування держборгу.

"Як відомо, державні борги зазвичай не повертаються, їх погашення відбувається за рахунок нових позичань, а виплачуються лише відсотки. У час кризи буде набагато складніше це робити, оскільки такі позики будуть дорого коштувати", – додає Тарас Козак.



Головною проблемою для України під час кризи буде рефінансування держборгу // 24 канал

А от інвестиційний банкір Сергій Фурса взагалі вважає, що найближчим часом немає причин боятися економічної кризи.

"Світова економіка уповільнила темпи, але все одно зростає. Факт уповільнення темпів росту називають передвісником кризи. Якщо ми подивимось на економіку США, яка є драйвером для світу, то там зростання є найдовшим за всю історію цієї економіки, майже 10 років", – зазначає Сергій Фурса.

Але це, на його думку, ще не означає, що криза має ось-ось розпочатися.

Втім, рано чи пізно спад таки почнеться і докотиться до України, і державі необхідно бути до цього готовою.

Найбільше по українській економіці може вдарити зниження попиту на всіх ринках, зменшення ціни на сировину, зменшення експортних надходжень, зростання девальваційного тиску.

Останні економічні кризи накрили світ у 1998-му й у 2007-2008 роках. З огляду на циклічність економіки, нова криза мала б початися через 10-15 років, тобто у період з 2018 по 2023 роки. Чим саме буде відрізнятися новий “вибух” від попередніх, експерти не наважуються прогнозувати.

"Тривалий час вважалося, що причиною кризи буде торгівельна війна між США та Китаєм, але ці країни наче домовились. Але, звісно, нова криза буде відрізнятися від попередніх. Де рвоне, ми не знаємо. Наприклад, в якійсь момент хтось не зможе рефінансувати свої борги – і почнеться лавина", – каже Тарас Козак.

У будь-якому разі причин для паніки у українців немає, кажуть експерти: пережили 1998-й і 2008-й – переживемо й нову кризу.