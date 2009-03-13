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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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Чи бути виборам?

21:57, 13 березня 2009 227

Бюлетені готові, дільниці теж, однак тернополяни не обиратимуть нову владу, допоки своє слово не скажуть суди.

15 березня тутешні дільниці мали б працювати на повну. От тільки чи будуть - питання. За добу до виборів члени ТВК не могли забрати бюлетені, за друк яких вже заплатили.Наталія Чуйко (голова обласної територіальної виборчої комісії): "Бюлетені готові, складені. Підготовлені документи для їх передачі. Це і протоколи підрахунку голосів, інші документи, але поки що ми не змогли їх відправити, тому що немає відповідного супроводу охорони. Це повинна міліція супроводжувати автомобіль з бюлетенями.- А як пояснюють?- Ніяк не пояснюють".Політичні суперечки відбиваються і на рядових членах комісії.Валентина Радзивіл (в. о. міської виборчої комісії виборчого округу): "Відбувається тиск на членів комісії. Ми вже вчора зустрілися з таким фактом, що представники деяких політичних сил закликають своїх членів дільничних комісій, а особливо ті, що займають керівні посади складати свої повноваження. Ну ми цього чекали і ми ці питання вирішуємо".Вибори відбудуться, щоб там не було, - в один голос запевняють головний юрист країни та представниця Президента у Конституційному суді.Марина Ставнійчук (заступник голови Секретаріату Президента): "Я переконана, що вибори до Тернопільської обласної ради, як і інші 5 виборів, призначених Верховною Радою у грудні відповідною постановою на 15 березня 2009 р., відбудуться".Немає жодних юридичних підстав вважати, що вибори у Тернополі не відбудуться, додає міністр юстиції. Мовляв, Верховна Рада, яка й скасувала їх - не мала на те повноважень. Не мають права зупинити виборчий процес і суди.Микола Оніщук (міністр юстиції): "Такого права насправді закон не надає і судам, оскільки йдеться про реалізацію конституційних гарантій громадян обирати владу і реалізовувати своє провідне політичне право обирати та бути обраним".Слова головних юристів країни - бютівцям не указ. Депутати-тимошенківці заварили судовий процес і відступати не мають наміру. Вони уже подали апеляцію на рішення окружного адмінсуду Тернопільської області, що зобов’язав місцеву ТВК провести дострокові вибори до облради. Апеляційну заяву депутати зареєстрували у Львівському апеляційному адмінсуді, речниця якого повідомила - найімовірніше "виборчу" апеляцію розглянуть у суботу.      
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 13 березня 2009
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