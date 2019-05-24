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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ

      Чи можуть священики брати участь у виборах: рішення ПЦУ

      26 Читать новость на русском
      Синод Православної церкви України
      Синод Православної церкви України / www.pomisna.info

      Синод Православної церкви України заборонив архієреям і клірикам висувати свої кандидатури на вибори до Верховної Ради, які відбудуться 21 липня.

      Митрополит Епіфаній пояснив, що заборона стосується і тих, хто хоче балотуватись на посади місцевого самоврядування, де передбачене прийняття на постійну роботу.

      Читайте також: ПЦУ отримала першого грецького архієрея

      Водночас у певних винятках їм дозволено з благословення церковної влади балотуватися у депутати органів місцевого самоврядування при дотриманні відповідно визначених умов.

      "Особливо це стосується виборів у ВРУ. Архієреї і клірики не мають права брати участі або бути кандидатами. Тільки на місцевому рівні, з благословення архієрея, священнослужитель може взяти участь у виборах до міської, селищної ради чи територіальної громади. Він може обіймати ту посаду, яка не є постійною", – наголосив Епіфаній.

      Дивіться відео про підсумки Священного Синоду ПЦУ:

      Що відомо про дострокові парламентські вибори в Україні?  24 травня в Україні офіційно стартує виборча кампанія у Верховну Раду. Голосування відбудеться 21 липня і триватиме з 8:00 до 20:00. Результати виборів за списками та в округах ЦВК має встановити не пізніше 5 серпня. А офіційно оприлюднити результати виборів до парламенту мають до 10 серпня.

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      Теги: Новини України Новини Києва Релігія Православна церква України Парламентські вибори 2019 Новини політики Епіфаній
      Джерело: 24 канал
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