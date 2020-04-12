Чи підвищить Укрзалізниця ціни після карантину: відповідь Криклія

Владислав Криклій заявив, що Укрзалізниця не планує підвищувати тарифи на проїзд у пасажирських поїздах після скасування карантину і відновлення сполучення.

Криклій додав, що збільшення вартості квитків на потяги як не планувалося, так і не планується. Про це міністр інфраструктури України сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Зауважимо, що наразі пасажирські перевезення в Україні тимчасово зупинені через поширення коронавірусу. Епідемія завдала українському перевізнику щонайменше 1,2 – 1,4 мільярда гривень збитків лише за березень. За першу половину 2020 року збитки компанії зростуть ще більше.

Тарифи ще не змінювалися. Зрозуміло, що до цього питання необхідно буде підходити у майбутньому. Але коли? Я поки що вам не скажу,

– наголосив Криклій.

Міністр інфраструктури додав, що в Україні бракує закону про незалежного регулятора у сфері транспорту, щоб тарифи встановлювалися ним.

Це суттєво спростило б життя, щоб це не мало якогось політичного присмаку і підтексту,

– підкреслив міністр.

Що відомо про тарифи Укрзалізниці