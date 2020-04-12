Чи підвищить Укрзалізниця ціни після карантину: відповідь Криклія
Владислав Криклій заявив, що Укрзалізниця не планує підвищувати тарифи на проїзд у пасажирських поїздах після скасування карантину і відновлення сполучення.
Криклій додав, що збільшення вартості квитків на потяги як не планувалося, так і не планується. Про це міністр інфраструктури України сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".
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Зауважимо, що наразі пасажирські перевезення в Україні тимчасово зупинені через поширення коронавірусу. Епідемія завдала українському перевізнику щонайменше 1,2 – 1,4 мільярда гривень збитків лише за березень. За першу половину 2020 року збитки компанії зростуть ще більше.
Тарифи ще не змінювалися. Зрозуміло, що до цього питання необхідно буде підходити у майбутньому. Але коли? Я поки що вам не скажу,
– наголосив Криклій.
Міністр інфраструктури додав, що в Україні бракує закону про незалежного регулятора у сфері транспорту, щоб тарифи встановлювалися ним.
Це суттєво спростило б життя, щоб це не мало якогось політичного присмаку і підтексту,
– підкреслив міністр.
Що відомо про тарифи Укрзалізниці
- Востаннє тарифи на квитки переглядали у жовтні 2018 року. Тоді вартість квитків зросла на 12%. Це сталося після проведення другого етапу індексації цін.
- Наступну індексацію тарифів обіцяли провести у березня 2020 року, однак відповідний наказ у профільному міністерстві не підписали.
- Наразі розглядатимуть підняття тарифів лише на вантажні перевезення. Зокрема, ціни на перевезення різних товарів наприклад, руди й зерна, хочуть наблизити до одного показника.
- Криклій пояснив, що незалежно від типу товару, зношення інфраструктури при перевезенні однакові.
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