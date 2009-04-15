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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чи професійний він?

14:50, 15 квітня 2009 251

В уряді працюють "нахаби", з яких варто "спускати шкури", і які ігнорують прем’єрські доручення.

На такий висновок наштовхує звичка Юлії Володимирівни щораз частіше лаяти своїх підопічних. Недавно, опустивши голову, слухали докори Юрій Єхануров та Василь Куйбіда. Нині на горіхи дісталось ще двом міністрам. Першим під прем’єрську немилість попав чільник Мінвуглепрому.Юлія Тимошенко (прем'єр-міністр): "Я хотіла би зараз підняти питання про те, як виплачується заробітна плата шахтарям та шахто будівельникам. Такої халатності, такої недбалості, такого, вибачте, нахабства до людей, як цього разу проявило міністерство вугільної промисловості маючи виділені гроші, вчасно не провести всі процедури з бюджетним комітетом, це ніяких виправдовувань не має".Зіпсувала настрій премє’рка і міністру екології - Георгію Філіпчуку. А все через протести кримчан, що зібрались під стінами уряду. Їх проблеми та претензії відомство мало б вивчити та вирішити - натомість проігнорувало. За це урядовцю Тимошенко вказала на двері.Юлія Тимошенко (прем'єр-міністр): "Тому я прошу вас зараз - беріть свою команду, ідіть будь ласка до людей, запрошуйте людей. Потім, як з людьми зустрінетеся, повернетеся на засідання уряду".Роздавши порцію гніву міністрам, прем’єрка взялась рахувати урядові успіхи. Цифрами доводила, що в Україні росте промислове виробництво, а це, мовляв, економічне одужання держави.   
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 15 квітня 2009
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