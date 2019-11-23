Чи справді Львівська міська рада порушила закон, продавши землю для індустріального парку

У підозрі, яку САП оголосила міському голові Львова Андрієві Садовому, вказано, що місто продало землю інвестиційній компанії "CTP" для будівництва індустріального парку за 54 мільйони гривень – нібито заниженою ціною. Насправді ж оцінку вартості землі проводила не міськрада, а незалежні оцінювачі.

Про що мовиться в підозрі САП

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Прокуратура стверджує, що під час розслідування встановлено та підтверджено висновками експертів і спеціалістів, що понад 23,49 гектара земель були продані за договором купівлі-продажу посадовцями Львівської міської ради в порушення вимог чинного законодавства без аукціону за заниженою вартістю, як землі промисловості.

Роз’яснення від Садового

Мер Львова пояснив, що ТзОВ "Сітіпарк Львів" (філія компанія "СТР") перед купівлею ділянки отримало її в оренду. Пізніше компанія скористалася правом, передбаченим статтею 128 ЗКУ, яка дозволяє звернутися юридичним особам, зацікавленим у придбанні земельних ділянок у власність, подавши заяву (клопотання) до відповідного органу виконавчої влади або сільської, селищної, міської ради чи державного органу приватизації.

Хто оцінював землю

Щодо вартості землі, то експертну грошову оцінку земельної ділянки у промисловій зоні "Рясне-2" здійснило приватне підприємство "Центр ринкових досліджень", яке діє на підставі Ліцензії Державного комітету України із земельних ресурсів. Адже Львівська міська рада, згідно з законодавством, не здійснює оцінку вартості землі та не втручається у роботу незалежних оцінювачів.



Звіт про експерту оцінку земельної ділянки у промзоні "Рясне-2"