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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чи все в порядку?

12:02, 11 квітня 2009 258

“Газпром” штрафуватиме Україну за недобір газу.

Як повідомили російські джерела інформаційній агенції "Інтерфакс", "Газпром" на цьому тижні направив "Нафтогазу" офіційне повідомлення про недобір природного газу в березні в порівнянні з обговореними в контракті обсягами та можливість виставлення відповідних штрафних санкцій. Мова не йде наразі про вже накладені штрафи, однак, джерело в Українському уряді підтвердило цю інформацію.Що означає таке попередження “Газпрому” - невідомо, однак прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко - всі газові питання з Росією вирішені. Перш за все ті, які стосуються модернізації ГТС. Саме це питання довший час блокувало діалог з Москвою, однак, телефонна розмова з колегою Путіним допомогла подолати ці непорозуміння, каже Тимошенко.Юлія Тимошенко (прем'єр-міністр України): “Шановні друзі, головне, що ця розмова відбулася, ми обговорили всю проблематику в газовій галузі, все що стосується підписаних декларацій. Ми з'ясували, що ми партнери в цих напрямках реконструкції і модернізації української газотранспортної системи. І тому я вважаю, що питання знято, і ми можемо співробітничати далі успішно”.Власне наступний етап успішної співпраці призначено на 20 числа квітня. тоді відбудеться Засідання спільної україно-російської економічної комісії. Зустріч мала відбутись ще 8 квітня, однак на заваді тоді стало питання українського газогону.
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 11 квітня 2009
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