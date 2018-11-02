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      Чи зможе "Динамо" зберегти інтригу в чемпіонській гонці з "Шахтарем": прогноз аналітиків

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      Шахтар – Динамо прогноз
      Шахтар – Динамо прогноз / ФК "Шахтар"

      У суботу, 3 листопада, в Харкові відбудеться українське "класико" – матч між донецьким "Шахтарем" та київським "Динамо". Можна з упевненістю сказати, що "Шахтар" докладе всіх зусиль, щоб перервати свою безвиграшну серію в поєдинках з киянами та збільшити відрив від конкурентів у турнірній таблиці. "Динамо" також буде налаштовуватися тільки на перемогу, щоб зберегти інтригу в чемпіонській гонці.

      До найважливішій грі клуби підходять в різному стані: проблема "Динамо" – тривалий ігрова криза. У минулому турі команда вдома програла новачку Прем'єр-ліги "Львову", а в Лізі Європи насилу здолала "Ренн" завдяки голу на останніх хвилини. Перемога 3:1 в матчі Кубка України – доволі слабка втіха.

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      "Шахтар" же зазнав нищівної домашньої поразки 0:3 в Лізі чемпіонів від "Манчестер Сіті" та розгромив новачка УПЛ "Арсенал-Київ" з аналогічним рахунком у матчі чемпіонату. Після цього була кубкова гра з "Олімпіком", де тренер дав можливість відпочити багатьом ключовим гравцям.

      У майбутньому матчі більше шансів на перемогу у "Шахтаря". Аналітики PariMatch оцінюють ймовірність успіху "гірників" в 55%, "Динамо" – 20%. Втім, кияни вже неодноразово доводили, що здатні вигравати матчі, в яких спочатку вважаються андердогами. До того ж, залишається під питанням участь у грі ключових гравців "Шахтаря" – Марлоса та Тайсона. Навіть якщо вони встигнуть відновитися після травм, то навряд чи будуть в оптимальних кондиціях.

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      Варто зазначити, що у цьому сезоні нас чекає ще одне протистояння "Шахтаря" та "Динамо". Ці команди зустрінуться в 1/4 фіналу Кубка України. Гра відбудеться 3 квітня 2019 року на полі "гірників".

      Теги: Футбол Шахтар Динамо УПЛ Спорт
      Джерело: 24 Канал
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