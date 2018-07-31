Чим корисний масаж сухою щіткою

У сфері краси з’явився новий тренд – масаж тіла сухою щіткою. За словами експертів, саме цей спосіб догляду найкраще бореться з целюлітом.

Так, регулярне скрабування тіла за допомогою щітки робить шкіру більш рівною, ніж лосьйони, препарати і креми, пише ELLE UK.

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Спробуйте зробити скрабування тіла за допомогою сухої щітки

Крім того, такий масаж має позитивний ефект для загального здоров'я і стану тіла. За словами дерматолога Кеті Ніл, скрабування сухою щіткою може покращити імунну систему і наповнити тіло енергією.

Ще одна перевага цією б’юті-процедури – це її бюджетність, оскільки звичайна щітка значно дешевша, ніж косметичні засобі для тіла.

Як зробити масаж сухою щіткою: відео