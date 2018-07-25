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Чим небезпечні дитячі суміші: дослідження вчених

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Чим небезпечні дитячі суміші
Чим небезпечні дитячі суміші / Фото з вільних джерел

У дитячих сумішах часто може побачити такий складник як пальмовий олеїн, він є компонентом пальмової олії.

У грудному молоці пальмітинова кислота становить найбільшу частку – майже 25% від усіх жирних кислот, йдеться у дослідженнях Bengreenfieldfitness та Ketotic.

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Вона є основним джерелом енергії. Чемпіоном за її вмістом є пальмова олія, жир коров'ячого молока, какао-масло, тваринні жити та інші.

Чим небезпечні дитячі суміші
Чим небезпечні дитячі суміші

Виробники використовують без усіх обмежень пальмовий олеїн як замінник грудного молока.

У молочних сумішах часто використовують низькоплавку фракцію пальмової олії, вона займає "альфа-позицію". Якщо пальмітинова кислота перебуває у такій позиції, то фермент ліпаза (фермент, що бере участь у розщепленні жирів їж) може витіснити пальмітинову кислоту з гліцерину під час ліпогенезу (синтез жирних кислот).

Вільна пальмітинова кислота може надалі незворотно зв’язуватися з кальцієм. І це може спричинити комплекси кальцію пальмітату – т. зв. кальцієве жирнокислотне нерозчинне мило.

Дитячі суміші можуть спричинити закрепи
Дитячі суміші можуть спричинити закрепи

Ці мила не всмоктуються в кишківнику, а виводяться з випорожненнями. Їх асоціюють з розвитком закрепів (затримка випорожнення кишківника). Це значно знижує всмоктування кальцію й жирних кислот і навіть супроводжуватися дефіцитом у мінералізації скелету.

До слова, Верховна Рада України схвалила законопроект № 3871, який передбачає заборону використання пальмової олії у виробництві харчових продуктів.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я Діти Шлунково-кишковий тракт Дитяче харчування Догляд за немовлятами
Джерело: 24 Канал
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