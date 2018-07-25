Чим смартфони на Android перевершують iPhone – експерти назвали перевагу

Флагманські смартфони на базі Android швидші у передачі даних за iPhone. В цьому переконує виробник процесорів Qualcomm.

Повідомляє Mashable.

Так, компанія Ookla провела аналіз, який показав, що процесор Qualcomm Snapdragon 845 і вбудований стільниковий модем X20 LTE перевершують чіпи Intel XMM 7480 і 7360, якими оснащають пристрої iPhone для AT & T і T-Mobile.

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В аналізі використали понад мільйон тестів швидкості, які проводили самі користувачі за допомогою Speedtest. При цьому телефони Android з модемом Qualcomm показали швидкість скачування на 64% вищою,​​ порівняно з телефонами з модемами Intel, а швидкість завантаження виявилась вищою на 41%.

Як відомо, процесор Snapdragon 845 мають флагмани Galaxy S9, LG G7, OnePlus 6 та ряд інших пристроїв. Вони мають модем Qualcomm X20, який, згідно із дослідженням Ookla, забезпечує найкращу швидкість передачі даних.

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