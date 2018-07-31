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Чим відрізняються пробіотики від пребіотиків

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Чим відрізняються пробіотики від пребіотиків
Чим відрізняються пробіотики від пребіотиків / sportovniauto.info

Часто пробіотики можуть плутати з пребіотиками, проте це не одне і те ж саме. Хоча вони мають життєво важливе значення для здоров’я людини.

Пробіотики та преобіотики спрямовані на покращення травлення, пише Lifehacker.

Пробіотики та їх роль

Пробіотики — живі мікроорганізми, вони забезпечують корисну дію на організм людини. Пробіотики здатні нормалізувати склад та функції мікрофлори шлунково-кишкового тракту.

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Пробіотики перешкоджають росту патогенним чи шкідливим мікроорганізмам. Вони допомагають стимулювати шлункові соки і натуральні ферменти, які потрібні для правильного травлення.

Пробіотики та їх роль
Пробіотики та їх роль

До пробіотиків відносять бактерії лактобацилус, біфідобактерії, бактерії роду Propionibacterium та Lactococcus.

Пребіотики, їх функція

Пребіотики – це харчові додатки, які не перетравлюються і покращують здоров’я шляхом стимулюванням росту і активності корисної мікрофлори кишківника.

Пребіотики є вуглеводом, який є основою для пробіотиків. Дія пребіотиків починається в товстому кишківнику. Вони стимулюють ріст та активність корисних живих мікроорганізмів (пробіотиків). Пребіотики також забезпечують їм стійкість від шкідливих речовин.

Пробіотики і пребіотики можуть споживатись окремо, але разом вони дають більш швидкий позитивний ефект.

Пребіотики, їх функція
Пребіотики, їх функція

До пребіотиків можна віднести пептиди, ферменти, амінокислоти. Вони містяться у молочних продуктах, фруктах, овочах, ягодах, горіхах.

Пробіотиків та пребіотиків об’єднує сфера застосування. Ці харчові компоненти знаходяться в прямій залежності один від одного: без пребіотиків пробіотики не зможуть розмножуватися, без прибутків пребіотиків нікого буде живити.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Лікування Шлунково-кишковий тракт
Джерело: 24 Канал
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