Чим відрізняються пробіотики від пребіотиків
Часто пробіотики можуть плутати з пребіотиками, проте це не одне і те ж саме. Хоча вони мають життєво важливе значення для здоров’я людини.
Пробіотики та преобіотики спрямовані на покращення травлення, пише Lifehacker.
Пробіотики та їх роль
Пробіотики — живі мікроорганізми, вони забезпечують корисну дію на організм людини. Пробіотики здатні нормалізувати склад та функції мікрофлори шлунково-кишкового тракту.
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Пробіотики перешкоджають росту патогенним чи шкідливим мікроорганізмам. Вони допомагають стимулювати шлункові соки і натуральні ферменти, які потрібні для правильного травлення.
Пробіотики та їх роль
До пробіотиків відносять бактерії лактобацилус, біфідобактерії, бактерії роду Propionibacterium та Lactococcus.
Пребіотики, їх функція
Пребіотики – це харчові додатки, які не перетравлюються і покращують здоров’я шляхом стимулюванням росту і активності корисної мікрофлори кишківника.
Пребіотики є вуглеводом, який є основою для пробіотиків. Дія пребіотиків починається в товстому кишківнику. Вони стимулюють ріст та активність корисних живих мікроорганізмів (пробіотиків). Пребіотики також забезпечують їм стійкість від шкідливих речовин.
Пробіотики і пребіотики можуть споживатись окремо, але разом вони дають більш швидкий позитивний ефект.
Пребіотики, їх функція
До пребіотиків можна віднести пептиди, ферменти, амінокислоти. Вони містяться у молочних продуктах, фруктах, овочах, ягодах, горіхах.
Пробіотиків та пребіотиків об’єднує сфера застосування. Ці харчові компоненти знаходяться в прямій залежності один від одного: без пребіотиків пробіотики не зможуть розмножуватися, без прибутків пребіотиків нікого буде живити.
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