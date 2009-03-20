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Чиновницькі витрати

22:46, 20 березня 2009 257

Чиновникам пропонують декларувати видатки.

У парламенті зареєстровано законопроект, згідно з яким державні службовці з першого по четвертий ранг мають звітувати до податкової не лише про свої доходи, а й про видатки. Таким чином, якщо чиновник купив дорогу квартиру, автомобіль чи земельну ділянку, він має публічно повідомити про це. До того ж, наголошує ініціатор новацій, практика декларування видатків давно діє у світі.Олег Новіков (народний депутат, ініціатор нововведення): “Я вважаю, що розроблений нами закон,ну зміни до закону про державну службу, згідно якого державні службовці першої, третьої і четвертої категорії повинні декларувати не тільки свої доходи, але і розходи. Я вважаю, що це буде одним з перших кроків на шляху запобігання корупційним діянням”.Натомість, у Державній податковій адміністрації застерігають - під дію пропонованого законопроекту потрапляє лише правляча верхівка міністерств. А видатки решти високопосадовців, таких як Президент, прем'єр, судді чи нардепи, залишаються поза увагою. Крім того податківці зазначають - мають свій, досконаліший, законопроект з цього приводу. Мовляв розробили його разом з профільними міністерствами ще рік тому.Степан Дусяк (директор департаменту оподаткування фізичних осіб ДПА України): “Буде єдина уніфікована декларація в якій будуть і доходи і витрати і яку будуть подавати набагато ширше коло,крім того цим законопроектом передбачається, що буде створений спеціальний уповноважений орган,який буде ці декларації вивчати,аналізувати,вивчати конфлікт інтересів”.У податковій пропонують зробити процес декларування видатків таким же, як і для доходів. Він має стосуватись усіх держслужбоців та навіть їхніх родичів. Зазначимо, нерідко українські чиновники, які мають доволі скромні зарплати, хизуються годинниками вартістю в десятки тисяч доларів чи їздять відпочивати на курорти для мільйонерів. Аби чиновники не прибіднялись і жили так, як дозволяють їхні задекларовані доходи, і пропонується запровадити декларування витрат. 
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 20 березня 2009
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