СБУ встановила, що терористи з окупованих територій завербували співробітницю Луганської облдержадмінстрації. Бойовики шантажували жінку та погрожували їй, аби вона погодилась на співпрацю.

Співробітницю ОДА затримали на КПВВ

Окупанти затримали співробітницю ОДА на КПВВ "Станиця Луганська". Вона саме відвідувала родичів. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Бойовики вимагали від жінки розповісти про роботу облдержадміністрації та надати персональні дані керівників, а також доступ до електронної пошти.

Окупанти хотіли, аби для них шпигувала не лише працівниця ОДА, а й її чоловік – співробітник Нацполіції.

Жінка повідомила усе співробітникам СБУ

Після шантажу та погроз жінка підписала угоду про співпрацю. Коли вона прибула на територію, що підконтрольна Україні, з нею зв'язались бойовики.

У СБУ кажуть, співробітниця ОДА не хотіла завдати школи нацбезпеці. Вона все розповіла українським спецслужбам. Після ретельної перевірки, жінку від кримінальної відповідальності звільнили.

Дивіться відео СБУ: