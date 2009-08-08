Чисті літаки

У Державному музеї авіації України - свято чистоти.

Кілька активістів з харківського автоклубу спеціально приїхали до столиці, щоб помити експонати. Щось подібне вони вже робили у Полтавському музеї стратегічної авіації, тож керівництво київського музею попросило навести чистоту і в них. Та, як виявилося, за день можна встигнути помити лише пару крилатих машин. Така щаслива доля спіткала два літаки ТУ.Анатолій Бойко (член харківської спілки автомобілістів "АвтоТім"): "Цікаво, що ТУ-134 збиралися у нас в Харкові практично всі, а ТУ-154 - це з тієї ж серії літак, хоч він збирався не в Харкові, але два брати і ми їх помиємо. Миючих засобів, воно досить економне, у нас більше 5 л не піде, але я думаю, що тонну води, він більше не витратить на два літаки."Юрій Зіатдінов (директор Державного музею авіації): "Ось цей літак, якщо буде сонце, а воно ще буде у цьому році, буде сяяти."Наразі експозиція музею налічує близько 70 повітряних суден. Тут можна побачити найцікавіші літальні апарати, створені в СРСР та Україні протягом півстоліття - винищувачі й бомбардувальники, штурмовики та навчальні машини, ударні й транспортні гелікоптери, літак вертикального зльоту й посадки, елегантні пасажирські авіалайнери. Саме тут відпочиває і легендарний ЯК-3, що знімався у фільмі "В бій ідуть лише старики". Віднедавна музей відвідують не тільки шанувальники авіації, а й молодята, які хочуть зробити оригінальні фото. А такі "дні чистоти", як сьогодні, привернуть до нього ще більше уваги, вважає керівництво музею.