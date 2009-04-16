"Чистка" кадрів

Yahoo! може звільнити декілька сотень працівників.

Як повідомляє агентство Reuters з посиланням на власні джерела, це стане першим скороченням персоналу з того часу, коли Інтернет-компанію очолила Керол Бартц. До неї виконавчим директором Yahoo! був співзасновник цієї компанії Джеррі Янг.Скоріше за все, Yahoo! офіційно повідомить про звільнення наступного тижня - разом з оприлюдненням фінансового звіту за перший квартал. Нагадаємо, торік власник популярного Інтернет-сайту вже двічі проводив "чистку" кадрів. Так, у січні компанію покинули тисяча працівників, а ще 1,5 тисячі пішли восени. Зараз штат Yahoo! налічує 13,6 тис. людей. Звільнення є вимушеним кроком, на який компанії доводиться іти, щоб знизити витрати та зробити ведення бізнесу ефективнішим.