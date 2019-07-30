Чий Крим та яке громадянство у дружини: відповіді від керівника "Мамахохатала" Романа Грищука

Про агресора Росію, Майдан та державну мову в інтерв'ю 24 каналу розповів керівник студії "Мамахохотала" Роман Грищук, який пройшов до Ради по 222 київському округу.

Остання революція: як ви до неї ставились? Чи брали участь?

Я підтримував. Я ходив на Майдан.

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Громадянство Вашої дружини – українське?

Звичайно (сміється). І в мене українське. І одне-єдине.

Чи є родичі в Росії?

Ні, немає, близьких немає.

Чи були в Криму після 2014 року?

Ні. Не був (сміється). Давайте, Крим – це Україна, Росія – агресор, мова – українська. Які такі ще червоні мітки треба сказати. Мені просто доводиться розвіювати міф, ну не міф, я не знаю, це технологія, яку накрутили, що "Слуга народу" – це якась не українська партія. Це найдивніше.

Про те, чим планує займатися Грищук у Раді читайте в інтерв'ю.

Дивіться відео інерв'ю з керівником студії "Мамахохотала" Романом Грищуком: