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      Чий Крим та яке громадянство у дружини: відповіді від керівника "Мамахохатала" Романа Грищука

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      Роман Грищук
      Роман Грищук / Фото з відкритих джерел

      Про агресора Росію, Майдан та державну мову в інтерв'ю 24 каналу розповів керівник студії "Мамахохотала" Роман Грищук, який пройшов до Ради по 222 київському округу.

      Остання революція: як ви до неї ставились? Чи брали участь?

      Я підтримував. Я ходив на Майдан.

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      Громадянство Вашої дружини – українське?

      Звичайно (сміється). І в мене українське. І одне-єдине.

      Чи є родичі в Росії?

      Ні, немає, близьких немає.

      Чи були в Криму після 2014 року?

      Ні. Не був (сміється). Давайте, Крим – це Україна, Росія – агресор, мова – українська. Які такі ще червоні мітки треба сказати. Мені просто доводиться розвіювати міф, ну не міф, я не знаю, це технологія, яку накрутили, що "Слуга народу" – це якась не українська партія. Це найдивніше.

      Про те, чим планує займатися Грищук у Раді читайте в інтерв'ю.

      Дивіться відео інерв'ю з керівником студії "Мамахохотала" Романом Грищуком:

       

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      Парламентські вибори 2019: хто пройшов у Верховну Раду України
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      Теги: Новини України Верховна Рада Слуга народу Новини Києва Анексія Криму Євромайдан
      Джерело: 24 канал
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