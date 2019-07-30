Роман Грищук розповів, чи вистачатиме йому зарплати депутата

Про своїх батьків та чи зможе жити на зарплату народного депутата в інтерв'ю 24 каналу розповів керівник студії "Мамахохотала" Роман Грищук, який пройшов до Ради по 222 київському округу.

Як вітали Вас батьки? Які були емоції в рідних?

Спокійно. Нагодували. Приїхав ввечері, вже після перемоги, вони мене нагодували, і це було найкраще привітання.

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Чи усвідомлюєте ви, яка на вас відповідальність? Люди дуже повірили. Більшість у Верховній Раді – у "Слуги народу".

Абсолютно усвідомлюю відповідальність.

Ким працюють батьки?

Батьки не пов'язані з політикою, не пов'язані з державною службою. Не бізнесмени.

Чи не відмовляли вас, можливо, батьки?

Навпаки. Я запитав деяких важливих для мене людей і всі підтримали: дружина, батьки, партнери по "Мамахохотала".

Зарплата народного депутата – 30 тисяч гривень. Ви одружений. Скоро чекаєте на поповнення. Цих грошей, можливо, буде мало?

У нас більша частина країни живе на набагато меншу зарплатню. Я не думаю, що це мало. Ми плануємо народжувати у звичайному пологовому будинку. Є допомога від держави за народження дитини. І це нормальна зарплата.

Про те, чим планує займатися Грищук у Раді читайте в інтерв'ю.

Дивіться відео інерв'ю з керівником студії "Мамахохотала" Романом Грищуком: