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      Роман Грищук розповів, чи вистачатиме йому зарплати депутата

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      Роман Грищук
      Роман Грищук / Фото з відкритих джерел

      Про своїх батьків та чи зможе жити на зарплату народного депутата в інтерв'ю 24 каналу розповів керівник студії "Мамахохотала" Роман Грищук, який пройшов до Ради по 222 київському округу.

      Як вітали Вас батьки? Які були емоції в рідних?

      Спокійно. Нагодували. Приїхав ввечері, вже після перемоги, вони мене нагодували, і це було найкраще привітання.

      Читайте також: Нові обличчя в парламенті: керівник студії "Мамахохотала" Роман Грищук

      Чи усвідомлюєте ви, яка на вас відповідальність? Люди дуже повірили. Більшість у Верховній Раді – у "Слуги народу".

      Абсолютно усвідомлюю відповідальність.

      Ким працюють батьки?

      Батьки не пов'язані з політикою, не пов'язані з державною службою. Не бізнесмени.

      Чи не відмовляли вас, можливо, батьки?

      Навпаки. Я запитав деяких важливих для мене людей і всі підтримали: дружина, батьки, партнери по "Мамахохотала".

      Зарплата народного депутата – 30 тисяч гривень. Ви одружений. Скоро чекаєте на поповнення. Цих грошей, можливо, буде мало?

      У нас більша частина країни живе на набагато меншу зарплатню. Я не думаю, що це мало. Ми плануємо народжувати у звичайному пологовому будинку. Є допомога від держави за народження дитини. І це нормальна зарплата.

      Про те, чим планує займатися Грищук у Раді читайте в інтерв'ю.

      Дивіться відео інерв'ю з керівником студії "Мамахохотала" Романом Грищуком:

       

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      Теги: Новини України Слуга народу Парламентські вибори 2019 Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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