Роман Грищук розповів, чи вистачатиме йому зарплати депутата
Про своїх батьків та чи зможе жити на зарплату народного депутата в інтерв'ю 24 каналу розповів керівник студії "Мамахохотала" Роман Грищук, який пройшов до Ради по 222 київському округу.
Як вітали Вас батьки? Які були емоції в рідних?
Спокійно. Нагодували. Приїхав ввечері, вже після перемоги, вони мене нагодували, і це було найкраще привітання.
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Чи усвідомлюєте ви, яка на вас відповідальність? Люди дуже повірили. Більшість у Верховній Раді – у "Слуги народу".
Абсолютно усвідомлюю відповідальність.
Ким працюють батьки?
Батьки не пов'язані з політикою, не пов'язані з державною службою. Не бізнесмени.
Чи не відмовляли вас, можливо, батьки?
Навпаки. Я запитав деяких важливих для мене людей і всі підтримали: дружина, батьки, партнери по "Мамахохотала".
Зарплата народного депутата – 30 тисяч гривень. Ви одружений. Скоро чекаєте на поповнення. Цих грошей, можливо, буде мало?
У нас більша частина країни живе на набагато меншу зарплатню. Я не думаю, що це мало. Ми плануємо народжувати у звичайному пологовому будинку. Є допомога від держави за народження дитини. І це нормальна зарплата.
Про те, чим планує займатися Грищук у Раді читайте в інтерв'ю.
Дивіться відео інерв'ю з керівником студії "Мамахохотала" Романом Грищуком: