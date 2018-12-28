Член ради директорів Укрлендфармінг увійшла до ТОП-20 бізнес-леді України

"Власть Денег" представила традиційний рейтинг засновниць, власник і керівниць українських компаній, які зуміли домогтися в своїй справі видатних результатів. До топ-20 найуспішніших бізнес-леді України увійшла Наталя Василюк, член ради директорів групи компаній Укрлендфармінг (Ukrlandfarming), генеральний директор компанії AVANGARDCO IPL.

При відборі кандидаток головними критеріями були результати (особливо за останній рік), досягнуті компаніями під їх керівництвом, включаючи організаційні рішення, технологічні інновації, інвестиційні досягнення і фінансові успіхи. Також враховувалися освіта, досвід роботи та інші професійні показники. Крім того, бралися до уваги благодійна діяльність та участь в соціальних програмах.

Найуспішніші українські бізнес-леді в ТОП-20 представлені в алфавітному порядку, без ранжирування за номерами. Це Лариса Бондарєва, заступник голови правління Креді Агріколь Банку, Ніна Васадзе, генеральний директор компанії "Фалькон-Авто", Наталя Василюк, член ради директорів групи компаній "Укрлендфармінг" та інші.

"Ефективна бізнес-стратегія, використання прогресивних технологій у виробництві і щоденна професійна робота всієї команди дозволили нам стати лідируючим виробником яєць і сухих яєчних продуктів на українському та світовому ринках", – відзначає Наталя Василюк.

Підприємства компанії розташовані по всій Україні і налічують 19 птахофабрик з виробництва яєць, три інкубатора, 10 зон з підрощування молодняку, шість комбікормових заводів, склади тривалого зберігання яєць, завод з виробництва яєчних продуктів "Імперово Фудз" і біогазовий завод.Щоб задовольнити зростаючий попит і збільшити ефективність виробництва, компанія реалізувала інвестиційні проекти з будівництва двох нових, повністю автоматизованих птахокомплексів потужністю 11,2 млн курей-несучок і розширила вже існуючі потужності заводу з виробництва яєчних продуктів.

"Яйця і яєчні продукти, вироблені на наших підприємствах, – безпечні і прийнятні за ціною. Продукція відповідає чинним українським та міжнародним ветеринарним і санітарним вимогам якості та безпеки. Завдяки цьому AVANGARDCO IPL успішно веде торговельну діяльність в більш ніж 40 країнах світу. Сьогодні ми продовжуємо розширювати нашу клієнтську базу і виходити на нові ринки збуту", – розповідає Наталя Василюк.

У лютому 2018 року компанія під її керівництвом домоглася нового успіху: птахокомплекс "Авіс" отримав офіційний дозвіл експортувати столові яйця класу А в Європейський Союз.

"Компанія йде до своєї мети стати виробником яєць номер один в світі і постійно вивчає можливості подальшого зростання, спираючись на свої сильні сторони", – підкреслює генеральний директор AVANGARDCO IPL.



Наталя Василюк

AVANGARDCO IPL – найбільший в Європі виробник курячих яєць в складі групи компаній Укрлендфармінг (Ukrlandfarming). Група компаній налічує більше 300 підприємств, на яких в 600 населених пунктах України працюють більше 30 тис. Чоловік. Укрлендфармінг неодноразово відзначений в різних рейтингах як інноваційна компанія і один з кращих роботодавців і є одним з найбільших платників податків України.