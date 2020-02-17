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      Члени злочинної банди у Дніпрі збили на смерть чоловіка, тікаючи від патрульних

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      Винуватці ДТП у Дніпрі були членами організованої банди / Информатор

      Увечері 16 лютого на пішохідному переході у Дніпрі сталася смертельна аварія: водій Audi на швидкості зніс трьох людей, серед яких була 4-річна дівчинка. З’ясувалося, що винуватці ДТП причетні до злочинної групи, яка займалася вимаганням та грабежами. У салоні авто разом з ними був викрадений чоловік.

      16 лютого двоє з банди викрали 30-річного чоловіка разом з його авто та вимагали за звільнення 20 тисяч доларів.

      Про аварію: Авто під час втечі від поліції збило цілу родину в Дніпрі: є загиблий, постраждала дитина

      На перехресті потерпілий помітив автомобіль патрульних та почав кричати про допомогу. Поліція рушила за Audi, але вона на швидкості вирвалася від правоохоронців. Наздогнали авто вже на місці аварії на Слобожанському проспекті.


      Двох з учасників банди затримали на місці ДТП ​/ фото: Информатор

      Група складалася з 6 осіб – розповів заступник начальника ГУНП в Дніпропетровській області Тарас Воліков. Головою угрупування є 54-річний чоловік, який лише минулої осені вийшов із в’язниці.

      У їхньому помешканні, де вони переховувалися, знайшли зброю, боєприпаси та номерні знаки авто.

      Наразі всі шестеро чоловіків затримані, вирішується питання щодо оголошення їм підозри за чотирма статтями: викрадення людини, порушення ПДР, викрадення авто, незаконне зберігання зброї.


      У помешкані угрупування знайшли зброю та боєприпаси / фото: npu.gov.ua

      Як сталася ДТП

      У районі перехрестя Слобожанського проспекту та вулиці Воронезькій Audi буквально знесла трьох пішоходів. У результаті одна людина загинула на місці. Це чоловік, який ішов з донькою. Сама ж дівчинка залишилася живою, щоправда зазнала серйозних травм.

      Після цього авто вилетіло на узбіччя, зачепило стовп і перелетіло через тротуар, ледь не збивши ще двох людей.

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Кримінальні новини Новини України Кримінал Жертви Новини Дніпра Аварії та ДТП
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