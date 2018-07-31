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Чого не можна робити у стосунках: фатальні помилки жінок

1802 Читать новость на русском
Чого не можна робити у стосунках
Чого не можна робити у стосунках / jizn.info

Над міцними та щасливими стосунками необхідно добряче попрацювати. І часто успіх залежить від простих речей і дій партнерів, а деякі помилки можуть все зруйнувати.

Про це розповіла психолог Юлія Левковська, передає "Обозреватель".

1. З її слів, жінці не можна відносити свого чоловіка у ранг "бога всього свого життя". Це зробить з неї емоційно залежну та нав'язливу "фанатичку".

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Жінка почне ревнувати, нервуватись в очікуванні дзвінка, почне здаватись, що чоловік не надто сильно її любить – не уявлятиме свого життя без нього.

2. Не варто "виносити сміття з хати". Мова йде про конфлікти у парі та різні побутові негаразди. Не варто ділитися пережитим з подругами, мамами та сестрами. Якщо розповідати про чоловіка, що він негідник, то слухачі почнуть його сприймати як "недочоловіка". Навіть після вашого перемир'я залишиться негативна енергія від людей, яких ви "впустили" у ваше сімейне життя.

3. Мрія змінити чи покращити чоловіка – не варто з чоловіка робити свого казкового принца. Прийміть його таким, яким він є. Бо ви перетворитесь у "матусю", яка буде вчити і міняти чоловіка, дратуючи його тим.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Психологія
Джерело: 24 Канал
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