Чоловік повертався в Україну з Великої Британії. Він приїхав на митницю "червоним коридором" 6 жовтня. У декларації українець не зазначив, що везе в автівці близько 4,5 мільйона гривень в іноземній валюті.

Чоловік хотів потрапити в Україну через пропускний пункт "Шегині – Медика". Про це проінформувала пресслужба Державної митної служби України, повідомляє 24 канал.

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Як у чоловіка знайшли гроші

Митники запропонували українцеві заповнити декларацію. Чоловік вніс у документ лише фарбу, особисті речі та вживані меблі й техніку – диван, телевізор, велосипед, мікрохвильовку і газову плиту.

Співробітники митниці почали огляд автівки чоловіка. Окрім задекларованих речей вони знайшли пачки грошей, про які чоловік не повідомив. Українець завбачливо загорнув їх у фольгу та заховав у коробки.

Сума виявлених грошей складала 127,4 тисячі англійських фунтів, що дорівнює близько 4,5 мільйона гривень.



Гроші чоловік загорнув у фольгу та заховав / Фото Держмитслужби України

Що кажуть митники

Керівник Департаменту протидії митним правопорушенням та контрабанді Ігор Резник закликає українців декларувати усі товари та гроші при перетині кордону. Покарання за таке правопорушення може бути досить серйозним.

Це одне з найбільших затримань незадекларованої валюти, яку виявляли працівники митниці протягом останнього року. Проте окремі громадяни, на жаль, все ще не полишають спроб незаконно ввезти готівкові кошти, не задекларувавши їх належним чином. Робоча група і надалі протидіятиме таким спробам та слідкуватиме за дотриманням митного законодавства,

– зазначив Резник.

Яке покарання загрожує чоловікові

Митники зафіксували порушення за статтею про недекларування товарів. Покарання за таке правопорушення – конфіскація незадекларованого товару та штраф у розмірі 100% від його вартості.



Українець повертався додому з Британії / Фото Держмитслужби України