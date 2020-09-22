Служба безпеки України з початку 2021 року відкрила 47 проваджень щодо корупції на митниці. За цей час виявили безліч порушень митних правил. А також вилучили контрабанду на 204 мільйони гривень.

Про відкриті провадження повідомили у СБУ. Наразі 53 особам повідомили про підозру за статтею про контрабанду.

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Серед предметів контрабанди була зброя, заборонені речовини, культурні цінності та деревина.

За цей же час порушників оштрафували на 32 мільйони. Крім цього, вони також мають сплатити додаткового мита на майже 92 мільйони.



На скільки оштрафували порушників / Фото СБУ

Зокрема, також викрили і незаконні схеми із розмитнення автомобілів на таких митницях:

Поліській,

Галицькій,

Буковинській.

А на Одеській митниці співробітники вимагали кошти від підприємця за безперешкодне проходження митного контролю,

– зазначили в СБУ.

Також підозру оголосили виконувачу обов'язків начальника Житомирської митниці через розтрату бюджетних коштів.