У Києві чоловік через сварку з дружиною підпалив продуктовий магазин та вистрибнув з 7 поверху.

Інцидент трапився на Троєщині по проспекту Маяковського. Про це повідомив телеграм-канал "Київ оперативний".

До слова На Житомирщині чоловік підпалив дружину через ревнощі

Сварка відбулась нібито через ревнощі дружини. Після цього чоловік підпалив магазин, в якому вона працювала. А тоді викинувся з сьомого поверху будинку навпроти.

Киянини підпалив магазин та викинувся з вікна: відео