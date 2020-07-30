Інцидент трапився у селі Давидівки у Хорошівському районі. Чоловік облив жінку бензином через ревновщі. Потерпілу госпіталізували, а горе-чоловіка затримали.

Як трапився інцидент

Правоохоронці з’ясували, що увечері 29 липня між цивільним подружжям виник раптовий конфлікт на грунті ревнощів, повідомляє пресслужба поліції.

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Під час сварки 50-річний чоловік облив дружину, ймовірно, бензином. У цей момент жінка лежала, не очікуючи такого розвитку ситуації.

Потерпіла одразу почала втікати, але чоловік не зупинився. Він кинув у її сторону запалений сірник, тож одяг дружини спалахнув.

Жінка змогла загасити вогонь частково сама, а частково допомогли сусіди. Згодом медики діагностували опіки ІІ ступеню 20% тіла жінки. Наразі потерпіла перебуває у лікарні.

Що з чоловіком

Горе-чоловіка поліція одразу затримала. Попередньо, він був у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчі уже розпочали кримінальне провадження за замах на злочин та умисне вбивство. Чоловіку загрожує позбавлення волі від 7 до 15 років. Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини події.

Крики, а тим паче побої в сім'ї – річ неприпустима. Якщо раніше на ці правопорушення здебільшого правоохоронці "закривали очі", то віднедавна тому, хто полюбляє розпускати руки чи принижувати другу половинку загрожує штраф від 170 до 340 гривень і не лише. Депутати ж пропонують суттєво збільшити їх розмір – детальніше у нашому матеріалі.