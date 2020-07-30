На Житомирщине мужчина поджег жену из-за ревности
Инцидент произошел в селе Давыдовки в Хорошевском районе. Мужчина облил женщину бензином из-за ревности. Пострадавшую госпитализировали, а горе-мужа задержали.
Как произошел инцидент
Правоохранители выяснили, что вечером 29 июля между гражданскими супругами возник внезапный конфликт на почве ревности, сообщает пресс-служба полиции.
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Во время ссоры 50-летний мужчина облил жену, вероятно, бензином. В этот момент женщина лежала, не ожидая такого развития ситуации.
Потерпевшая сразу начала бежать, но мужчина не остановился. Он бросил в ее сторону зажженную спичку, и одежда женщины загорелась.
Женщина смогла погасить огонь частично сама, а частично помогли соседи. Впоследствии медики диагностировали ожоги II степени 20% тела женщины. Сейчас пострадавшая находится в больнице.
Что с мужчиной
Горе-мужа полиция сразу задержала. Предварительно, он был в состоянии алкогольного опьянения.
Следователи уже начали уголовное производство за покушение на преступление и умышленное убийство. Мужчине грозит лишение свободы от 7 до 15 лет. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.