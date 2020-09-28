Чоловік влаштував самопідпал у центрі зайнятості на Тернопільщині: що трапилось
У Гусятині, що на Тернопільщині, 59 річний чоловік облив себе бензином і підпалив у приміщенні місцевого центру зайнятості. Все тому, що йому відмовили у пенсії. Наразі чоловік перебуває у лікарні, в нього 50% опіків шкіри.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Тернопільській області.
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Що відомо про інцидент:
- Чоловік близько 11:45 28 вересня прийшов до службовців з проханням нарахувати пенсію.
- Втім, працівники служби зайнятості відмовилися це зробити. Річ у тім, що чоловіку не вистачало кілька місяців до необхідного стажу роботи.
- Така відповідь обурила його, і чоловік, вийшовши в коридор, облив себе бензином і підпалив.
- Працівники встигли загасити чоловіка, але вогонь вразив близько 50% його тіла.
- Бригада "швидкої" доправила постраждалого до лікарні.
Наразі з’ясовуються усі обставини цієї надзвичайної події.
Чоловік вчинив самопідпал в Гусятині: де розташоване місто