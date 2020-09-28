У Гусятині, що на Тернопільщині, 59 річний чоловік облив себе бензином і підпалив у приміщенні місцевого центру зайнятості. Все тому, що йому відмовили у пенсії. Наразі чоловік перебуває у лікарні, в нього 50% опіків шкіри.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Тернопільській області. Дивіться також У Білорусі помер чоловік, який раніше підпалив себе під будівлею міліції: моторошні деталі Що відомо про інцидент: Чоловік близько 11:45 28 вересня прийшов до службовців з проханням нарахувати пенсію.

Втім, працівники служби зайнятості відмовилися це зробити. Річ у тім, що чоловіку не вистачало кілька місяців до необхідного стажу роботи.

Така відповідь обурила його, і чоловік, вийшовши в коридор, облив себе бензином і підпалив.

Працівники встигли загасити чоловіка, але вогонь вразив близько 50% його тіла.

Бригада "швидкої" доправила постраждалого до лікарні. Наразі з’ясовуються усі обставини цієї надзвичайної події. Чоловік вчинив самопідпал в Гусятині: де розташоване місто